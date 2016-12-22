WSJ узнала о планах США убрать часть Patriot из стран Ближнего Востока

США планируют вывезти комплексы противоракетной обороны Patriot из ряда стран Ближнего Востока, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди высокопоставленных военных.

Они рассказали изданию, что речь идет о четырех комплексах Patriot. Два из них размещены в Кувейте, еще по одному — в Бахрейне и Иордании. По данным газеты, приказ об их выводе из региона отдал глава Пентагона Джим Мэттис.

Источники WSJ подчеркнули, что комплексы планируют вывезти оттуда в следующем месяце. Военные отметили, что это можно считать знаком того, что внимание США ушло от длительных конфликтов в Афганистане и на Ближнем Востоке к угрозам от России и Китая.

Собеседники газеты отметили, что в регионе останутся несколько принадлежащих США комплексов Patriot, но не уточнили их точное число.

Как отмечает WSJ, решение о выводе четырех Patriot, которые использовались не только для охраны американских баз, но и для защиты стран-союзников Вашингтона, было принято на фоне обострения отношений США и Ирана. В центральном командовании Вооруженных сил США отказались комментировать эту информацию.

Patriot — американский противоракетный комплекс, который используется как армией США, так и союзниками Вашингтона. Комплекс состоит из ракеты воздушного перехвата и радарной системы.