Жан-Мари Ле Пена госпитализировали третий раз за полгода

Французский политик и основатель правой партии «Национальный фронт», которая недавно сменила название на «Национальное объединение», Жан-Мари Ле Пен госпитализирован вечером 25 сентября из-за непроходящей высокой температуры. Об этом сообщает газета Liberation.
«Медицинское окружение Ле Пена считало необходимым госпитализацию для предотвращения любых осложнений», — говорится в сообщении офиса политика.
Советник 90-летнего экс-лидера «Национального фронта» Лорен де Сен-Африк рассказал, что политик находится в хорошем настроении, но должен отложить большую часть запланированных дел в ближайшие дни.
В июне Ле Пен уже пролежал десять дней в одной из больниц в пригороде Парижа из-за легочного осложнения, которое последовало за госпитализацией в апреле из-за гриппа. Свое 90-летие 20 июня он отпраздновал на больничной койке.