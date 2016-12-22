В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Общество, 14:08
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В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
В Подмосковье в результате столкновения автобуса с автомобилем «Газель» пострадали восемь человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Авария произошла на трасса М2 «Крым».
«Газель» после столкновения с BMW отбросило в автобус, в котором находились пассажиры. В результате пострадали восемь человек в автобусе. Полиция работает на месте ДТП» — рассказал собеседник РБК.
В МВД отметили, что инцидент произошел у поворота на город Видное, сообщает ТАСС.