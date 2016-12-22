Мосгордума одобрила закон о льготах для жителей предпенсионного возраста

Московская городская дума одобрила законопроект о социальной поддержке для москвичей предпенсионного возраста в связи с пенсионной реформой, передает агентство «Москва».

«Столица сохраняет все основные льготы для жителей предпенсионного возраста и предлагает новые меры соцподдержки для москвичей старше 50 лет», — прокомментировал это решение председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Документ предполагает оказание социальной поддержки не только пенсионерам, но и женщинам, достигшим возраста 50 лет, а также мужчинам, которым исполнилось 60 лет. В частности, они смогут бесплатно пользовать общественным транспортом, включая метро, МЦК и пригородные поезда. Кроме того, им будут бесплатно предоставлять и ремонтировать зубные протезы, а в случае наличия медицинских показаний, отправлять на санитарно-курортное лечение.

Те из них, у кого есть звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», получат 50-процентные льготы по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и местной телефонной связи.

По словам директора Центра исследований постиндустриального общества Владимира Иноземцева, данные льготы будут стоить бюджету Москвы около 60–80 млрд руб. в год.

Сохранение льгот было анонсировано мэром Москвы Сергеем Собяниным на встрече с ветеранами 30 августа, за несколько дней до выборов столичного градоначальника. Такое заявление было сделано на фоне рассмотрения в Госдуме законопроекта о повышении в России пенсионного возраста.

Изначально пенсионная реформа предполагала, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо 55 лет, а мужчины в 65 лет вместо 60. В Минфине объяснили, что данные изменения необходимы из-за «негативных демографических трендов», в том числе роста числа пенсионеров и уменьшения количества работающих граждан.

Позже президент России Владимир Путин смягчил реформу, установив ряд льгот для лиц предпенсионного возраста и снизив возрастную планку для женщин до 60 лет. В среду, 26 сентября, Госдума одобрила предложенные Путиным поправки к реформе.