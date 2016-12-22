В России возродят производство фотоаппаратов «Зенит»

Красногорский завод им. С.А.Зверева (входит в холдинг «Швабе») и Leica решили возродить производство фотоаппаратов «Зенит». Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Швабе».

«Это не ограниченная серия продукции с особыми характеристиками, а серийные фотоаппараты, каждый из которых получает соответствующий уникальный идентификационный номер», — отметили в пресс-службе

Фото: пресс-служба «Швабе»

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Уточняется, что всего планируется выпустить 500 камер и ​объективов «Зенитар». Цена «Зенит-М» будет выше, чем у среднего фотоаппарата.

«По умолчанию камера Leica не может стоять в ценовом сегменте с камерами массового производства. Они передали все необходимые технические параметры, которые мы обязались соблюсти в производстве объективов. Принимая это во внимание, цена на фотоаппарат «Зенит» будет находиться в премиальном сегменте от €5 до €6 тыс.», — подчеркнули в компании.

С декабря продукция начнет продаваться в Европе, а с января 2019 года — в России. «Зенит-М» можно будет купить в онлайн-магазине «Зенит.Фото» и некоторых офлайн-магазинах России и Европы.

Советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат «Зенит» производился с 1952 по 1956 год. Он был одним из первых однообъективных зеркальных фотоаппаратов с пентапризмой.

Как отмечается на сайте Красногорского завода им. С.А.Зверева, на данный момент он выпускает панорамные фотоаппараты «Горизонт» для съемки на пленку. Также предприятие выпускает объективы, лупы, бинокли и аксессуары для оптических приборов.