Отель под управлением Mandarin Oriental откроется в Москве в 2021 году

Первый в России отель под управлением гонконгской Mandarin Оriental появится напротив Кремля в 2021 году, компания подписала соглашение с Capital Group по проекту на Софийской набережной. Об этом говорится в сообщении Capital Group, поступившем в РБК.
На территории «Золотого острова» будет построен и запущен первый в России отель под брендом и управлением Mandarin Oriental. Девелопером проекта стала Capital Group. Отель будет открыт в 2021 году. Он включит 137 брендированных резиденций Mandarin Oriental, отель с номерным фондом в 65 номеров с инфраструктурой: два ресторана, 25-метровый закрытый плавательный бассейн, а также бутики, Проект здания разрабатывает Sergey Skuratov Architects, интерьеры — Pierre-Yves Rochon Studio.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Capital Group Валентину Становову, объем инвестиций компании в проект — 30 млрд руб.
Capital Group — один из крупнейших девелоперов. Проектами компании являются «Лица», «Небо», «Легенда Цветного», «Mon Cher», «Город столиц», «ОКО», «Кутузовский 12», Capital Towers и другие.
Mandarin Oriental Hotel Group — глобальный владелец и оператор отелей класса люкс, курортных и жилых комплексов. Первый отель под управлением Mandarin Oriental должен был открыться в Москве еще в 2011 году на месте бывшей гостиницы «Центральная» на Тверской улице (дом 10). Владельцем здания с 2000-х была группа «Уникор» бизнесмена Бориса Иванишвили, однако строительство затянулось, а сам Иванишвили стал премьером Грузии в 2012 году и продал здание.