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Служебный корпус Мраморного дворца в Петербурге выставили на торги
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Служебный корпус Мраморного дворца в Петербурге выставили на торги
Общество, 12:13
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Служебный корпус Мраморного дворца в Петербурге выставили на торги

Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги Служебный корпус Мраморного дворца в Санкт-Петербурге, который является объектом культурного наследия. Об этом сообщается на сайте РАД.

Здание по адресу Миллионная улица дом 5 (Фото: auction-house.ru)


Как отмечается в сообщении, здание находится по адресу Миллионная ул, 5. Начальная цена лота не указана, так как она находится в стадии формирования.

В описании к лоту сказано, что дом может быть приспособлен под «современное использование». Рядом с ним располагаются Эрмитаж, Марсово поле, Петропавловская крепость и Михайловский замок. Площадь объекта составляет 5,9 тыс. кв. м. Дом находится в частной собственности. По правилам землепользования, в здании могут располагаться общественно-деловые объекты, а также гостиницы и отели.

«Здание на Миллионной ул., 5, идеально подходит для размещения De Lux отеля категории 5. Уникальное месторасположение и статусность объекта обеспечат инвестору преимущество на рынке гостиничного сектора Санкт-Петербурга», — говорится в пояснительной записке. В РАД отметили, что в здании высокие потолки, большие окна и просторные помещения. Также возможно организовать полузаглубленный паркинг в двух просторных дворах, говори

ся в сообщении аукционного дома.

В Мраморном дворце, который расположен по адресу Миллионная улица, 5/1, находится филиал «Русского музея». Его служебный корпус располагается в соседнем с музеем здании. Дворец был построен в 1785 году по приказу императрицы Екатерины II для ее фаворита Григория Орлова. Архитектором выступил Антонио Ринальди. Однако Орлов так во дворце не жил, потому что умер в 1783 году до окончания строительства.

В здании жили в том числе последний король Польши и бывший фаворит Екатерины Станислав Понятовский, второй сын Николая I и один из организаторов крестьянской реформы Константин Николаевич. После революции во дворце был расположен филиал Центрального музея Ленина. В 1992 году здание было передано Русскому музею.

Теги: Санкт-Петербург , историческое здание , аукцион
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