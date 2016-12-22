Экс-премьер Франции Вальс поборется за должность мэра Барселоны

Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс заявил о готовности баллотироваться на пост мэра Барселоны. Об этом сообщает Би-би-си.

«После периода серьезных размышлений я принял следующее решение: я хочу стать будущим мэром Барселоны», — заявил он.

При этом Вальс отметил, что на грядущей неделе он покинет пост депутата нижней палаты французского парламента.

Манюэль Вальс родился в Барселоне, однако позднее перебрался во Францию, получив гражданство этой страны в 1982 году. В период с мая 2012 года по март 2014 года занимал должность министра внутренних дел Франции, а затем был назначен премьер-министром страны, пробыв на этом посту до декабря 2016 года. Тогда Вальс принял решение подать в отставку ради борьбы за президентское кресло, однако во втором туре праймериз Социалистической партии проиграл Бенуа Амону, который в правительстве Вальса занимал должность министра образования.