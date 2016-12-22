Четверо пострадали при обстреле военными Марокко лодки с мигрантами

Военнослужащие подразделения Королевского морского флота (КМФ) Марокко обстреляли в Средиземном море быстроходную лодку, в которой находились мигранты. Об этом сообщает Medias24 со ссылкой на источники в марокканском управлении внутренней безопасности.

По данным портала, человек, который управлял лодкой, на требования военных отказался остановиться, после чего по судну был открыт огонь. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Позднее выяснилось, что лодкой управлял гражданин Испании. На судне, кроме него, находились более 10 марокканцев, которые пытались нелегально попасть в Европу.

Все находившиеся на лодке были арестованы. В свою очередь получившие ранения были госпитализированы. О серьезности их ранений не сообщается. В настоящее время правоохранительные органы Марокко ведут расследование инцидента.​