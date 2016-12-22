При взрыве на мебельной фабрике в Белоруссии пострадали шесть человек
Общество, 22:26
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При взрыве на мебельной фабрике в Белоруссии пострадали шесть человек
При взрыве на мебельной фабрике в белорусском Могилеве пострадали шесть человек. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на представителя областного управления МЧС Белоруссии Вадима Врублевского.
Как отмечает Tut.by, взрыв произошел вечером в покрасочной камере на фабрике «Могилевдрев». Всех пострадавших госпитализировали, их состояние и степень тяжести травм не уточняется. «Могилевдрев» производит мебель с 1957 года.
В июне прогремел взрыв на деревообрабатывающем предприятии «ФанДОК» в белорусском городе Бобруйске, пострадали три человека.