Экс-депутат Заксобрания Петербурга получила пять лет колонии за взятки

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга признал бывшего депутата Законодательного собрания города Светлану Нестерову виновной в получении взяток на сумму 4,8 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК России) и приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Следствие установило, что Нестерова дважды в 2013–2014 годах получала взятки за помощь в получении бюджетных средств, которые городской комитет соцзащиты выделял для малоимущих.
Как отмечает газета «Фонтанка», изначально прокурор запрашивал для Нестеровой 10 лет колонии. Экс-депутат не признала свою вину, ее защита обжалует решение суда.
По делу также проходили две помощницы Нестеровой — Валентина Шишкина и Татьяна Китова, а также предприниматель Светлана Гасанова, фирме которой были обещаны субсидии. Они дали показания против Нестеровой и получили условные сроки.
Нестерова стала депутатом Заксобрания Петербурга в 2005 году, она дважды переизбиралась во время четвертого и пятого созывов.