Роспотребнадзор предложил ввести наказание за фальсификацию продукции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказала, что ведомство планирует внести в правительство законопроект, предусматривающий наказание за фальсификацию пищевой продукции. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Первое, с чем пойдем в правительство, — изменение кодекса по фальсификации. Понятия в административном и уголовном кодексе фальсификации нет и наказания нет», — сказала она.

По ее словам, химическая промышленность далеко ушла вперед: продукция может иметь вкус и запах натурального продукта, но это будет фальсификацией.

В марте вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству провести проверку молочной продукции, чтобы «раз и навсегда» поставить точку в вопросе, есть ли в молочной продукции фальсификат. Во время проверки исследовались три категории продуктов: молоко, сливочное масло и творог. Согласно результатам исследования, на долю фальсификата приходится 14% масла, 12% молока и 2% творога.