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В Таиланде арестовали подозреваемых в убийстве британского бизнесмена
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В Таиланде арестовали подозреваемых в убийстве британского бизнесмена
Общество, 13:41
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В Таиланде арестовали подозреваемых в убийстве британского бизнесмена

В Таиланде полицейские арестовали трех человек по подозрению в убийстве британского бизнесмена Алана Хогга и его жены тайского происхождения. Об этом сообщили в тайских правоохранительных органах, пишет The Guardian.

Хогг и его жена пропали в четверг, 20 сентября, в доме в провинции Пхрэ. Полиция обнаружила кровавые пятна на раковине в раздевалке рядом с бассейном, но тела так и не были найдены. Также в доме был обнаружен телефон жены.

Трое арестованных признались, что они убили супругов и закопали их тела около дома. Один из них сказал, что застрелил Хогга, а потом забил его жену до смерти молотком. Также подозреваемые указали, что с убийством связан шурин британского бизнесмена. В полиции полагают, что преступление произошло из-за семейной ссоры на почве денег.

Как отмечает издание, Хогг был инженером и занимался бизнесом. Он переехал в Таиланд несколько лет назад. В 2017 году он ушел с поста директора клининговой компании Clayfull, сооснователем которой он был. Фирма на данный момент продана британской Johnson Service Group.Также он числился офшорным менеджером компании Sherwood Edinburgh, которая находится на данный момент на стадии ликвидации. Еще две компании, которые принадлежали Хоггу, были закрыты более 10 лет назад.

Теги: Таиланд , Убийство , происшествие
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