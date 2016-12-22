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В Швеции парламент проголосовал против нового срока действующего премьера
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В Швеции парламент проголосовал против нового срока действующего премьера
Политика, 13:29
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В Швеции парламент проголосовал против нового срока действующего премьера

Большинство депутатов парламента Швеции при голосовании по вотуму доверия к действующему премьер-министру Стефану Лёвену выступили против его выдвижения на новый срок. Об этом сообщает «Радио Швеции».

Отмечается, что 204 депутата проголосовали за отставку Лёвена, а 142 — против, еще трое воздержались.

По итогам голосования спикеру парламента, представляющему Умеренную партию, Андреасу Норлену, выбранному 24 сентября, предстоит выдвинуть нового претендента на пост премьер-министра после того, как он проведет переговоры с лидерами партий. Всего Норлен может предложить четыре кандидатуры, а в случае, если ни одного из них не примут — в Швеции пройдут досрочные выборы.

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Уточняется, что Лёвен останется премьер-министром, пока члены парламента не выберут нового главу правительства.

9 сентября в Швеции прошли парламентские выборы. Основная борьба на них была между левым блоком, в составе «Социальных демократов» и Зеленой партии, и правоцентристским альянсом, куда входят Умеренная партия, «Либералы», Центристская партия и «Христианские демократы». Помимо этого, в выборах участвовала ультраправая партия «Шведские демократы» (SD), выступающая за ужесточение миграционной политики и проведение референдума по поводу членства страны в Евросоюзе.

Левый блок победил с результатом 40,6%, получив 144 мандата в парламенте, против 40,3% правоцентристского альянса, получившего 143 мандата. «Шведские демократы» набрали 17,6% голосов избирателей и получили 62 мандата. Ни у одного из блоков нет большинства в законодательном собрании.

Ранее большинство было у «Социальных демократов» и «зеленых» во главе с премьером Стефаном Лёвеном.

Теги: Швеция , премьер-министр , Парламент , голосование
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