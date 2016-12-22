На Украине прекратил вещание телеканал Общественной телерадиокомпании

На Украине из-за долгов прекращена аналоговая трансляция программ телеканала UA: ПЕРШИЙ, который относится к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ). Об этом сообщается на ее сайте.



Как отмечается в сообщении, трансляция телепрограмм прекращена с 06:27 утра 25 сентября соответствующее уведомление направил Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РТТ) 24 сентября. Он отметил, что всего НСТУ задолжала за ведение трансляции около 69,4 млн гривен ($2,4 млн).

В НСТУ отметили, что в бюджете Верховной Рады с апреля не было выделено денег для оплаты трансляций ее программ, что и привело к возникновению задолженности. Несмотря на то, что финансирования не было, общественная телерадиокомпания продолжала транслировать «UA: ПЕРШИЙ», но из-за нехватки денет НСТУ все-таки приостанавливала его работу с 06:00 до 18:00 в нескольких городах Украины, где передача сигнала энергозатратна.



В общественной компании пояснили, что у РРТ также появляется задолженность перед энергоснабжающими компаниями, потому что НСТУ не платит за свои услуги. «Однако даже несмотря на этот шаг долг Концерна РРТ перед энергоснабжающими организациями продолжает расти, что может привести к отключению объектов Концерна РРТ от сетей электропитания», — отметили в Национальной общественной телерадиокомпании.

Из-за такой угрозы и из-за роста долгов и была прекращена трансляция UA: ПЕРШИЙ. В НСТУ назвали эту меру «вынужденным шагом». В телерадиокомпании сказали, что у нее нет «никакой финансовой возможности выполнить свои обязательства и оплатить трансляции». «Правление ПАО «НСТУ» вынуждено констатировать нежелание власти профинансировать общественное вещание, повлекшее приостановление аналоговой трансляции телеканала UA: ПЕРШИЙ», — заключили в НСТУ. В телерадиокомпании отметили, что неоднократно обращались в кабмин Украины в связи с недофинансированием и предупреждали, что такая ситуация может привести к полному отключению аналогового вещания.

Как сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в ее холдинг входят 28 телеканалов и 20 радиостанций