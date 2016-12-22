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Парламент Дагестана утвердил нового премьер-министра республики
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Парламент Дагестана утвердил нового премьер-министра республики
Политика, 12:49
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Парламент Дагестана утвердил нового премьер-министра республики

Народное собрание Дагестана согласовало кандидатуру временно исполняющего обязанности председателя правительства Артема Здунова на пост премьер-министра республики, сообщает ТАСС.

За него проголосовали 75 из 77 присутствовавших на сессии (всего в парламенте республики 90 депутатов). Глава Дагестана Владимир Васильев, комментируя новое кадровое назначение, отметил, что 40-летний Здунов был одним из первых в кадровом резерве главы государства.

«Человек изменил всю свою жизнь. У нас с ним похожий стиль работы. Мы разные, мы спорим, бывают расхождения в стиле работы с людьми. Но тем, я думаю, интереснее для Дагестана и полезнее», — подчеркнул он.

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Кандидатуру Здунова Васильев внес на рассмотрение Народного собрания накануне, 24 сентября. С февраля и до начала сентября, когда главой республики официально избрали Васильева, Здунов уже возглавлял правительство Дагестана. После единого дня голосования 9 сентября правительство республики, которое Здунов возглавлял с 7 февраля, согласно нормам законодательства, ушло в отставку. Здунов с 2010 года работал заместителем министра экономики Татарстана, в 2014 году он возглавил ведомство.​

Теги: Дагестан , премьер-министр , кадровые перестановки
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