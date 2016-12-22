«Спортмастер» объявил о планах открыть магазины для своей торговой марки

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В МИД России призвали США «более трезво» подходить к поставке С-300 Сирии

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США отреагировали на планы России поставить в Сирию С-300

Путин в беседе с Нетаньяху назвал поставку С-300 Сирии адекватным шагом