«Спортмастер» объявил о планах открыть магазины для своей торговой марки

Российская компания «Спортмастер» создаст отдельные магазины для своей собственной торговой марки Demix, заявил газете «Ведомости» управляющий делами «Спортмастера» Сергей Агибалов.
По его словам, Demix обошел суммарные показатели Nike и Adidas по количеству продаваемых товаров в магазинах компании. «Поэтому мы решили, что пришло время начать развивать его отдельно», — сказал Агибалов. Он подчеркнул, что одна из целей стратегии развития Demix — изменить позиционирование бренда так, чтобы эту марку воспринимали как товары для профессиональных занятий спортом.
Первый магазин Demix открылся в торговом центре «Гагаринский» в Москве, следует из информации на сайте бренда. В дальнейшем «Спортмастер» планирует развивать эту сеть в Москве и других крупных городах России, добавил Агибалов. Он также предположил, что 15 магазинов Demix могут появиться в Белоруссии, Казахстане, и Китае — во всех этих странах работает «Спортмастер».
На сайте «Спортмастера» сообщается, что компания входит в число десяти крупнейшим спортивных ритейлеров в мире, у нее более 450 магазинов в 200 городах.