В Саратове один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме

В результате пожара в девятиэтажном доме в Саратове погиб один человек, еще шестеро госпитализированы, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«В результате пожара погиб 1 человек, двоих людей с ожогами госпитализировали в ожоговый центр», — говорится в сообщении. В МЧС подчеркнули, что еще четыре человека отравились продуктами горения — их направили в городскую больницу № 6.

Информация о пожаре поступила в 20.43 мск, возгорание произошло в доме 11 на улице Буровой. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 75 человек. Площадь возгорания составила около 60 кв. м. В 21.21 огонь потушили.

«Причина и обстоятельства пожара выясняются», — добавили в МЧС. Телеканал РЕН ТВ, а также агентство «Регион 64» и издание «Новости Саратова» сообщали, что пожар начался после взрыва. В пресс-службе регионального главка МЧС эту информацию опровергли, передает ТАСС.