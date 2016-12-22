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Российское судно «Заполярье» задержали в испанском порту
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Российское судно «Заполярье» задержали в испанском порту
Общество, 24 сен, 23:20
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Российское судно «Заполярье» задержали в испанском порту

Судно Мурманского морского пароходства (ММП) «Заполярье» задержали в испанском порту Мотриль, рассказал ТАСС координатор Международной федерации транспортников (МФТ) Сергей Фишов.

«Судно «Заполярье» задержано в испанском порту, куда его отбуксировали на прошлой неделе с рейда», — заявил Фишов.

21 июля «Заполярье», стоявшее в Сеуте (анклав Испании у берегов северной Африки. — РБК) с целью обезопасить судно от столкновения с берегом, взяло на буксир испанское судно, сообщалось на сайте Российского профсоюза моряков (РПСМ). Там подчеркнули, что у «Заполярья» было недостаточно топлива для самостоятельных маневров, а также истек срок регистровых документов, из-за чего в ситуацию вмешались власти Испании.

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«Перечень проблем выглядит примерно так: шестеро моряков требуют отправки домой по причине истекшего контракта, на борту скверное снабжение и недостаток питьевой воды, топливо на подсосе», — говорится в заявлении инспектора МФТ в порту Калининград и председателя Калининградской региональной организации РПСМ Вадима Мамонтова. Он добавил, что с начала мая сообщалось о проблемах у семи судов Мурманского морского пароходства.

В пресс-службе ММП заявили ТАСС, что во вторник, 25 сентября, «Заполярье» отбуксируют, отметив, что на судне есть необходимые запасы провизии и пресной воды. Пароходство добавило, что задолженностей по зарплате перед моряками нет и они могут выйти на берег. В ММП подчеркнули, что готовят необходимые для выхода судна из испанского порта документы.

Как отмечает «РИА Новости», в мае в Испании было арестовано другое судно Мурманского морского пароходства — «Северная земля». Причиной его ареста стал иск о неуплате €200 тыс. за дозаправку, при этом каждый день за пребывание судна в порту к этой сумме прибавляется по €1,26 тыс. В начале сентября из-за невыплаты зарплат сотрудникам пароходства было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, общая сумма задолженности перед работниками превышает 8,7 млн руб.

Теги: российское судно , Испания , задержание
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