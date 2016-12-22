Умер сыгравший в «Чужих» актер Эл Мэттьюс

Американский актер Эл Мэттьюс найден мертвым в его доме в испанской провинции Аликанте. Об этом пишет El Pais.

Фото: alienanthology.wikia.com

Актера обнаружил сосед, который вызвал экстренные службы. Причины его смерти пока неизвестны.

Мэттьюсу было 75 лет. Он родился в 1942 году в Бруклине, во время войны во Вьетнаме служил в морской пехоте. После войны Мэттьюс занимался музыкой, работал на радио и телевидении в Великобритании.

За свою актерскую карьеру он сыграл в фильмах «Чужие», «Супермен 3», «Пятый элемент» и других.