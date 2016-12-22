Представитель Орбакайте опроверг сообщения о ее переезде в США
Общество, 16:40
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Представитель Орбакайте опроверг сообщения о ее переезде в США
Певица Кристина Орбакайте не переезжает в США, это ложь, сказал РБК ее пиар-директор Максим Обухов.
«Это неправда, никуда она не переезжает. Она прилетела в Америку снять клип и сходить на концерт Филиппа [Киркорова], поддержать его», — отметил он.
По словам Обухова, певица на следующей неделе вернется в Москву.
Ранее портал Starhit со ссылкой на источники сообщал, что Орбакайте планирует переехать в США. По данным издания, у певицы есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке, которую она приобрела год назад. Источники портала также рассказали, что в сентябре дочь Орбакайте пошла в подготовительный класс школы в Нью-Йорке.