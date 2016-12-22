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Поднятый на руки в метро росгвардеец заявил о неискренности извинений
Общество, 16:44
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Поднятый на руки в метро росгвардеец заявил о неискренности извинений

Сотрудник Росгвардии, которого мужчина пронес на руках несколько метров по станции метро «Сухаревская», в рамках судебного заседания заявил, что подсудимый Ислям Малеков нанес ему только моральный вред​. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Он мне не нанес физического вреда, однако причинил моральный вред, выложив в интернет видео. Мне не очень приятно было», — сказал он.

По словам росгвардейца, Малеков извинился перед ним, однако сделал это «неискренне». Он также рассказал, что обвиняемый объяснил свой поступок тем, что перепутал его со своим знакомым.

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В свою очередь знакомый Малекова заявил на суде, что ранее он рассказывал подсудимому о планах служить по контракту в Росгвардии. «Мог ли он меня перепутать с потерпевшим? Думаю, да», — отметил он.

Инцидент с проносом сотрудника Росгвардии на руках мужчиной в столичном метро произошел в начале мая. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

СК также опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина подошел к сотруднику Росгвардии, обхватил его сзади руками, а затем пронес несколько метров по вестибюлю.

Теги: Московский метрополитен , Росгвардия
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