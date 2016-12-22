Медведев ограничил госзакупки иностранного спортивного оружия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ограничил государственные закупки спортивного огнестрельного оружия из иностранных государств. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении говорится, что заказчик должен отклонять все заявки с предложениями о закупке для государственных и муниципальных нужд иностранного спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, патронов, боеприпасов и их деталей. Исключением являются государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Отмечается, что ограничения действуют, если поставщика выбирают не менее чем из двух заявок.

Уточняется, что данные ограничения не будут действовать, если закупка была размещена до вступления в силу постановления, если закупка обеспечивает нужды спорта высших достижений, а также в случае закупки частей и ​ деталей к уже имеющемуся оружию иностранного производства.