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Генпрокуратура выявила нарушения в Минкультуры и Институте археологии
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Генпрокуратура выявила нарушения в Минкультуры и Институте археологии
Общество, 15:30
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Генпрокуратура выявила нарушения в Минкультуры и Институте археологии

Генеральная прокуратора России внесла представления министру культуры Владимиру Мединскому и директору Института археологии РАН из-за «многочисленных нарушений законодательства об охране памятников археологии», ​сообщается на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Минкультуры не осуществляло «на должном уровне» свои функции по нормативно-правовому регулированию археологической деятельности. Например, не были проработаны законодательные документы, определяющие порядок передачи археологических находок в государственные музейные фонды, не соблюдались требования к порядку аттестации экспертов, а также к выдаче разрешений на проведение археологических работ.

Институт археологии, в свою очередь, «ненадлежащим образом» проверял разрешительную документацию на проведение археологических исследований и историко-культурной экспертизы, вел популяризацию результатов археологических исследований, а также осуществлял архивное хранение научных материалов и управлял федеральным имуществом.

«В связи с выявленными нарушениями Генеральной прокуратурой министру культуры Российской Федерации и директору Института археологии РАН внесены представления», — сообщила Генпрокуратура.

Ведомство также отметило, что Минкультуры и ИА РАН уже приняли меры по исправлению ситуации. Кроме того, шесть должностных лиц в ИА РАН и в Минкультуры были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Теги: археология , Генпрокуратура
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