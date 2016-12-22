Оргкомитет лишил титула «Мисс Украину-2018»

Оргкомитет конкурса красоты «Мисс Украина» лишил титула «Мисс Украина-2018» Веронику Дидусенко. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Отмечается, что участница была дисквалифицирована в связи с нарушением условий договора и правил проведения конкурса красоты. В частности, требования предполагают, что конкурсантки не состоят и не состояли в браке, а также не имеют детей. «Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не находится в браке и не имеет детей», — указывается в сообщении оргкомитета.

В ближайшее время «Мисс Украина-2018» будет переизбрана.

Как уточняет «Лига» со ссылкой на юриста Маси Наема, организаторы конкурса получили подтверждение, что Дидусенко была замужем и у нее есть ребенок. По его словам, со стороны конкурсантки возражений по дисквалификации не было.