В New Stream опровергли остановку поставок нефти на свои НПЗ

Группа компаний New Stream («Новый поток») опровергла информацию об остановке поставок нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом говорится в сообщении группы, поступившем в РБК. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что компания «Транснефть» приостановила поставки из-за отсутствия маршрутных поручений.

По данным «Коммерсанта», с 17 сентября прекращены поставки нефти на Марийский НПЗ, с 21 сентября — на Антипинский и Афипский НПЗ. Источники газеты отмечают, что у группы не хватает оборотных средств для покупки нефти на внутреннем рынке, либо же New Stream пытается добиться более выгодных условий приобретения сырья.

В группе New Stream назвали эту информацию «некорректной и не соответствующей действительности, производственная программа предприятий выполняется в полном объеме». «Ни один из заводов New Stream не прекращал свою работу и не допускал остановку производства», — подчеркнули в группе. В сообщении указывается, что все предприятия группы имеют запас сырья в резервуарах для стабильной работы. В группе также подчеркнули, что Афипский НПЗ не входит в New Stream, как это указывается в публикации газеты.

В «Транснефти» заявили РБК, что «во всех портах погода рабочая, отгрузка идет по графику». «Возобновившиеся в пятницу поставки на Афипский и Антипинский НПЗ вчера во второй половине дня были остановлены по отсутствию маршрутных поручений. На Марийский НПЗ поставки с пятницы по настоящее время не прерывались», — отметили в компании.

В рейтинге РБК 500 за 2017 год «Новый поток» занял 56-е место, выручка компании составляет 220 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.