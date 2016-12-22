Генпрокурор Украины Луценко анонсировал свою отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после завершения президентских выборов он уйдет в отставку и вернется «к политической деятельности». Об этом он сказал в интервью «ТСН.Тиждень», сообщается на сайте телеканала.

Луценко рассказал, что он планирует снова начать заниматься политикой «примерно в мае». «Увидите, что весной мне будет о чем отчитаться», — сказал он. По его словам, во время президентских выборов он остается на своем посту, что станет «серьезной гарантией» проведения их в установленный срок и по закону, заметил он.



Генпрокурор заметил, что не будет участвовать в работе избирательного штаба, хотя и получал предложения от украинского лидера Петра Порошенко. Он добавил, что не хочет обращать какое-то внимание на процессуальные процессы, которые могут вести в отношении участников президентской гонки.

Луценко заверил, что «специально» уголовные дела против кандидатов в президенты возбуждаться не будут. «Хотя я знаю, что несколько очень мечтают, чтобы как-то же их допросили, потому что тогда можно стать жертвой», — пояснил он. По его словам, они этого «не дождутся». Луценко подчеркнул, что он не занимается фабрикацией дел и допросами с политической целью, чтобы дискредитировать кого-то или поднимать им рейтинги.

Луценко ранее активно занимался политикой. Так, с 2002 пр 2005 год Луценко был депутат Верховной рады, сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры. В 2006 году он возглавлял движение «Народная самооборона и предвыборный блок «Наша Украина-Народная Самооборона». В этом же году Луценко стал парламентарием от этого блока. В мае 2013 года он объявил о создании надпартийного движения — Инициативы «Третья Украинская Республика». В конце августа 2014 Луценко был избран председателем политической партии «Блок Петра Порошенко». В этом же году он стал главой парламентской фракции этого блока и стал депутатов Верховной рады. Генеральным прокурором Луценко был назначен 12 мая 2016 года.



​Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года