ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,28 66,36 EUR Нал. 79,22 77,94 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6675,70 -42,70 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
Генпрокурор Украины Луценко анонсировал свою отставку
Лента новостей
Патриарх Варфоломей заявил о праве Украины на автокефалию 23 сен, 23:16, Общество Генпрокурор Украины Луценко анонсировал свою отставку 23 сен, 22:52, Политика Во Флоренции гражданин Чехии напал на художницу Марину Абрамович 23 сен, 22:25, Общество CEO Porsche заявил об отказе от дизельных двигателей 23 сен, 21:44, Бизнес ЦИК назвала первые итоги выборов губернатора во Владимирской области 23 сен, 21:24, Политика В ОПЕК предсказали отставание России по добыче нефти от США в 2018 году 23 сен, 21:15, Экономика В Петербурге неизвестный открыл стрельбу и ранил мужчину 23 сен, 21:06, Общество «Спартак» и ЦСКА впервые за пять лет сыграли вничью в чемпионате России 23 сен, 21:03, Спорт Во Владимирской области завершился второй тур выборов губернатора 23 сен, 20:54, Политика Суд арестовал замглавы правительства Дагестана за превышение полномочий 23 сен, 20:18, Общество Как развивалась Windows: эволюция операционной системы 23 сен, 19:56, РБК и Microsoft В США отвергли обвинения президента Ирана в причастности к теракту 23 сен, 19:55, Политика Порошенко поздравил экипажи прошедших под Крымским мостом кораблей 23 сен, 19:17, Политика Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Спартак». Онлайн 23 сен, 19:00, Спорт В Сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом 23 сен, 18:59, Политика «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 23 сен, 18:54, РБК и Maserati Посольство России в Норвегии назвало арест россиянина в Осло «надуманным» 23 сен, 18:45, Политика Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае 23 сен, 18:40, Политика «Зенит» и «Локомотив» забили восемь голов на двоих 23 сен, 18:32, Спорт Израиль ответил на обвинения во враждебных действиях при крушении Ил-20 23 сен, 18:30, Политика МЧС предупредило об ухудшении с понедельника погоды в Подмосковье 23 сен, 18:26, Общество ЛДПР подала более 50 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае 23 сен, 18:08, Политика В Норвегии арестовали россиянина по подозрению в разведдеятельности 23 сен, 17:56, Политика Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као 23 сен, 17:42, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 23 сен, 17:34, РБК и Мираторг Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225 23 сен, 17:15, Общество Памфилова ответила на сообщения о возможной отмене выборов 23 сен, 17:14, Общество Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах в Хабаровском крае 23 сен, 16:57, Политика
Генпрокурор Украины Луценко анонсировал свою отставку
Украинский кризис, 23 сен, 22:52
0
Генпрокурор Украины Луценко анонсировал свою отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после завершения президентских выборов он уйдет в отставку и вернется «к политической деятельности». Об этом он сказал в интервью «ТСН.Тиждень», сообщается на сайте телеканала.

Луценко рассказал, что он планирует снова начать заниматься политикой «примерно в мае». «Увидите, что весной мне будет о чем отчитаться», — сказал он. По его словам, во время президентских выборов он остается на своем посту, что станет «серьезной гарантией» проведения их в установленный срок и по закону, заметил он.

Генпрокурор заметил, что не будет участвовать в работе избирательного штаба, хотя и получал предложения от украинского лидера Петра Порошенко. Он добавил, что не хочет обращать какое-то внимание на процессуальные процессы, которые могут вести в отношении участников президентской гонки.

Луценко заверил, что «специально» уголовные дела против кандидатов в президенты возбуждаться не будут. «Хотя я знаю, что несколько очень мечтают, чтобы как-то же их допросили, потому что тогда можно стать жертвой», — пояснил он. По его словам, они этого «не дождутся». Луценко подчеркнул, что он не занимается фабрикацией дел и допросами с политической целью, чтобы дискредитировать кого-то или поднимать им рейтинги.

Луценко ранее активно занимался политикой. Так, с 2002 пр 2005 год Луценко был депутат Верховной рады, сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры. В 2006 году он возглавлял движение «Народная самооборона и предвыборный блок «Наша Украина-Народная Самооборона». В этом же году Луценко стал парламентарием от этого блока. В мае 2013 года он объявил о создании надпартийного движения — Инициативы «Третья Украинская Республика». В конце августа 2014 Луценко был избран председателем политической партии «Блок Петра Порошенко». В этом же году он стал главой парламентской фракции этого блока и стал депутатов Верховной рады. Генеральным прокурором Луценко был назначен 12 мая 2016 года.

​Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года

Теги: Юри Луценко , отставка , Украина
Главное
Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае Политика
Материалы по теме
Янукович подал иск о защите чести и достоинства против прокурора Луценко Политика
Луценко рассказал о планах сторонников Саакашвили устроить взрыв в Раде Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter