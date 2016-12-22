Во Флоренции гражданин Чехии напал на художницу Марину Абрамович

В итальянском городе Флоренция гражданин Чехии напал на сербского мастера перфоманса Марину Абрамович. Об этом сообщает издание Republica.

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По данным издания, инцидент произошел около дворца Палаццо Строцци, где проходила выставка. 51-летний нападавший ударил Абрамович по голове картиной с ее портретом. Полиция задержала злоумышленника на месте.

Абрамович рассказала, что она сначала приняла картину за подарок, пока не увидела, как злоумышленник меняется в лице. По ее словам, после нападения ее отвели в подсобку в баре Палаццо Строцци.

«Я была в шоке. Первое, что я спросила, было: я хочу поговорить с ним, я хочу знать, почему он это сделал. Почему эта ненависть против меня?», — приводит Republica слова Абрамович.

Она отметила, что впоследствии поговорила с ним. На вопрос о причинах своего поступка он ответил, что «должен был сделать это для своего искусства».

Как отмечает портал Novinky, в январе этот же человек испортил одну из скульптур на площади Синьории во Флоренции, которую сделал швейцарский художник Урс Фишер.