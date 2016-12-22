Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

Лауреат Нобелевской премии по физике 2009 года Чарльз Као умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что в 2004 году у Као диагностировали болезнь Альцгеймера. В 2010 году ученый вместе с женой учредил фонд помощи страдающим этой болезнью и стремился привлечь к заболеванию внимание общественности.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам отметила, что Као был первопроходцем в развитии и использовании волоконно-оптических технологий.

Као родился в Шанхае, впоследствии его семья переехала в Гонконг. Высшее образование он получил в Великобритании. Работал в Великобритании, США и Гонконге. В 2009 году он получил Нобелевскую премию за достижения в области передачи света по волокнам для оптической связи.