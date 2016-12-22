Суд постановил взыскать с осужденного расходы на его содержание в колонии

В Орле Заводской районный суд постановил взыскать с осужденного мужчины расходы на его содержание в исправительной колонии. Иск против заключенного был подан из-за его уклонений от трудоустройства, сообщается на сайте УФСИН России по Курской области.

«Суд согласился с требованиями ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области и взыскал вышеуказанную сумму с осужденного», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что мужчину ранее приговорили к десяти годам лишения свободы и штрафу 30 тыс. руб., после чего направили отбывать наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области. Там его обеспечили питанием, необходимыми вещами и средствами гигиены. За период заключения учреждение израсходовало на него около 119 тыс. руб.

В сообщении подчеркивается, что осужденный не был признан инвалидом I и II группы, поэтому он не был освобожден от работы. Однако когда администрация учреждения предложила ему оплачиваемое место работы, он отказался выполнять свои должностные обязанности.

По данным УФСИН по Курской области, решение суда должно на днях вступить в силу.

