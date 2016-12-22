В Китае открыли высокоскоростную железную дорогу от Гуанчжоу до Гонконга

В Китае в эксплуатацию ввели высокоскоростную железную дорогу, которая связала Гуанчжоу и Гонконг. Об этом сообщает Xinhua.
По данным издания, утром 23 сентября скоростной поезд G5736 покинул станцию «Западный Коулун» в Гонконге и направился на северный железнодорожный вокзал Шэньчжэня на материковой части страны.
В генконсульстве России в Гонконге рассказали, что в железнодорожном терминале Гонконга расположены пункты пограничного и таможенного контроля Гонконга и континентального Китая.
В связи с этим, вокзал поделен на две части: «Порт Гонконга» и «Порт континентального Китая». По словам представителей дипмиссии, это скажется на порядке оказания консульской помощи российским гражданам.
«Если консульская помощь понадобится российскому гражданину, находящемуся в «Порту Гонконга», об этом будет сообщено в Генеральное консульство России в Гонконге, если пассажир будет находиться в «Порту континентального Китая» — в Генеральное консульство России в Гуанчжоу», — предупредили россиян в генконсульстве.