В водах Нигерии пираты похитили 12 моряков со швейцарского судна

В территориальных водах Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus. Об этом сообщил компания-оператор судна Massoel Shipping, передает Reuters.



Как отмечается в сообщении, MV Glarus перевозило пшеницу. Оно вышло из нигерийского города Лагов и направилось в южный нигерийский порт Харкорт. На пути к юго-западу от острова Бонни судно взяли на абордаж пираты. Они похитили 12 из 19 членов экипажа. Компания не уточнила, национальноcть похищенных моряков.



В Министерстве иностранных дел Швейцарии заявили, что узнали от Massoel Shipping о том, что члены экипажа судна не были гражданами Швейцарии. В морской полиции Нигерии сказали, что не знали о похищении и будут расследовать этот инцидент.