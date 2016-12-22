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Спикер премьера Италии пообещал «мега-вендетту» правительства к Минфину
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Спикер премьера Италии пообещал «мега-вендетту» правительства к Минфину
Политика, 20:31
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Спикер премьера Италии пообещал «мега-вендетту» правительства к Минфину

Спикер премьер-министра Италии Рокко Касаллино заявил, что правительство устроит чиновникам из Федерального казначейства «мега-вендетту», если они не найдут средств на расходы для социального обеспечения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аудиофайл, который был выложен на итальянской газете La Repubblica.

«В результате они говорят нам: «Ох, мы не можем найти деньги», — говорит на аудио Касаллино, который попросил издание ссылаться на него как на источник в парламенте. Он отметил, что в течение 2019 года кабмин «избавится» от всех чиновников в казначействе, которые, по мнению итальянского правительства, работают неэффективно. «Готова мега-вендетта», — заявил Касаллино.

Позже в субботу Касаллионо прокомментировал свои слова, сообщив, что разговор, который был опубликован в газете, он вел частным образом с двумя журналистами. Он назвал его обнародование нарушением конфиденциальности. Говоря о своих словах, Касаллино сказал, что не было намерения воплотить их на практике.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что полностью уверен в своем представителе. «Я воспользуюсь возможностью, чтобы подтвердить, что правительство едино в том, чтобы принять бюджет», — сказал глава итальянского кабмина.

В пятницу премьер министр встретился с министрами, чтобы решить конфликт между правящей партией «Движение пяти звезд» и Министерством финансов. Итальянский Минфин хочет в том числе сократить прожиточный минимум для бедных, который пытается сохранить «Движение пяти звезд». Государственный долг Италии составляет 131% ВВП страны, что является самым высоким в ЕС после Греции. В субботу в ЦБ Италии заявили, что повышение расходов в условиях дефицита, которые не способствуют росту экономики, могут привести госдолг в неустойчивое положение.

Теги: Италия , Минфин , Бюджет
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