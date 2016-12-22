Умер вокалист основавшего стиль рокни дуэта Chas & Dave Чес Ходжес

Чес Ходжес (справа) и ​Дэйв Пикок в 2013 году (Фото: официальный сайт группы Chas & Dave)

В возрасте 74 лет скончался вокалист дуэта Chas & Dave, создавшего стиль рокни, Чес Ходжес. Об этом сообщается на официальной странице этого музыкального коллектива.



В группе отметили, что это произошла, несмотря на то, что музыкант прошел успешное лечение рака пищевода. «У Чеса отказали органы, и он ушел мирно во сне в утренние часы субботу, 22 сентября», — говорится в сообщении группы.



Ходжес вырос на севере Лондона. Дуэт Chas & Dave был основан в 1975 году. Вторым участником группы был Дэйв Пикок. Данный дуэт считается основателем стиля рокни. Это авторское слово, которые состоит из слов «рок» и «кокни» (лондонское просторечие, — прим.РБК). Chas & Dave играли юмористические песни, использовали стиль буги-вуги и рок-н-ролл до «эпохи Beatles». Их песня Gertcha в 1979 году вошла в топ-20 британского чарта синглов.

Также Ходжес и Пикок играли в качестве сессионных музыкантов. В томи числе, они звучат в композиции Лаби Сиффре «I Got The», часть которой была использована в треке Eminem «My Name Is». В 1979 году Chas & Dave играли на разогреве у Led Zeppelin на фестивале в Knebworth House в городе Небуорт.