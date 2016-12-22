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СМИ сообщили о 20 пострадавших в результате нападения на параде в Иране
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СМИ сообщили о 20 пострадавших в результате нападения на параде в Иране
Общество, 10:40
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СМИ сообщили о 20 пострадавших в результате нападения на параде в Иране

В результате теракта на военном параде в иранском городе Ахваз пострадали 20 человек, включая мирных граждан. Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

По данным агентства, вооруженные люди открыли огонь по параду из-за сцены.

Как сообщает Tasnim, по неофициальным данным, в результате атаки погибли от восьми до десяти солдат Корпуса стражей исламской революции, однако, уточняет агентство, точное число погибших неизвестно. По его данным, сотрудники сил безопасности ликвидировали двоих нападавших, еще двое были задержаны.

FARS со ссылкой на свои источники также сообщает, что нападавших было четверо: двое из них были убиты, один ранен и еще один задержан.

Нападение произошло утром 22 сентября. Военные парады проходят в городах Ирана в связи с годовщиной войны с Ираком в 1980–1988 годах.

Теги: Иран , терроризм , боевики
Главное
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