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Синоптики пообещали рекордное повышение температуры в Москве
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Синоптики пообещали рекордное повышение температуры в Москве
Общество, 08:37
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Синоптики пообещали рекордное повышение температуры в Москве

В субботу, 22 сентября, температура воздуха в Москве может подняться до 26 градусов, тем самым побив рекорд 1994 года, сообщили в погодном центре «Фобос», передает «РИА Новости».

«Рекорд максимальной температуры для 22 сентября в Москве составляет плюс 25,4, и установлен в 1994 году, и сегодня он может быть обновлен», — рассказали синоптики.

В столице ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление к вечеру упадет ниже нормы, до 745 мм ртутного столба, отметили в центре. По словам синоптиков, в ночь на воскресенье влияние на погоду в Московском регионе окажет холодный атмосферный фронт, который начнет «вытеснять бабье лето».

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в субботу температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов, а в воскресенье упадет до 16-18 градусов. Кроме того, местами ожидаются дожди и грозы.

На следующей неделе температура продолжит падать и в понедельник (24 сентября) снизится до 14-16 градусов, во вторник до 10-15 градусов, а в среду до 8-13 градусов. В четверг воздух в столице прогреется до 10-15 градусов, ожидаются кратковременные дожди, в пятницу температура поднимется до 12-17 градусов.

Теги: Москва , погода
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