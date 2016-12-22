Два пилота погибли при крушении учебного самолета ВВС Судана

Учебно-боевой самолет K-8 Karakorum Военно-воздушных сил Судана потерпел крушение к северу от столицы республики, погибли оба находившихся на борту пилота. Об этом сообщает Sudan Tribune.

По словам представителя Вооруженных сил Судана Ахмеда Халифа аль-Шами, причиной авиакатастрофы стал технический сбой. Самолет разбился в районе Аль-Кудаб к северу от города Омдурман вскоре после вылета с авиабазы Вади Сидна. Пилоты выполняли ночной тренировочный полет. По словам аль-Шами, погибли майор Халид Абдалла Абдель-Рахим и капитан Джассим Али Ходжала.

В сентябре в Южном Судане разбился пассажирский самолет, погибли 21 человек, троим удалось выжить. Авиакатастрофа произошла над озером Йироль возле одноименного города. Самолет направлялся из столицы Южного Судана Джубы в Йироль.