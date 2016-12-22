На ралли в Петербурге гоночный автомобиль врезался в дерево

Гоночный автомобиль Citroen во время ралли «Санкт-Петербург — 2018» вылетел с трассы и врезался в дерево. Находившиеся в салоне мужчина и женщина — пилот и штурман — госпитализированы в критическом состоянии. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам очевидцев, пострадавшие оказались заблокированы в салоне автомобиля, спасатели вызволяли их в течение получаса.

По данным регионального управления МЧС России, авария произошла в 16:27 в Курортном районе, на дороге к музейному комплексу Шалаш Ленина.

Организатором ралли выступает автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ралли стартовало днем 21 сентября на Дворцовой площади, общая протяженность трассы — 373 км, из них 85 км — скоростные участки.