Финансиста «Хезболлы» задержали в Бразилии

В Бразилии задержали финансового оператора ливанской шиитской организации «Хезболла» Асада Бараката, сообщается в заявлении бразильского генпрокурора Ракели Додж.

В операции по задержанию ливанца участвовали сотрудники антитеррористического подразделения полиции. По данным прокуратуры, Баракат является финансовым оператором «Хезболлы».

Бразильские правоохранители задержали его после того, как к ним поступил запрос от властей Парагвая, где ливанца подозревают в производстве поддельных документов. Верховный суд Бразилии уже одобрил его экстрадицию.

Ранее Баракат уже отбывал наказание в парагвайской тюрьме, сообщает Reuters. С 2002 по 2008 год он находился в заключении после того, как его признали виновным в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, в отношении Бараката ведутся расследования в США и Аргентине: его считают виновным в отмывании $10 млн через казино в аргентинском городе Пуэрто-Игуасу.

Как отмечает The New York Times, в 2004 году американские власти, считающие «Хезболлу» террористической организацией, обвинили его в финансировании движения и заморозили все его активы в США. Спустя два года в санкционный список попал и его брат Хамзи Баракат, владелец магазина в Парагвае. Его Вашингтон считает «источником финансирования» «Хезболлы».