ЦБ выявил признаки вывода активов из НПФ Кирсана Илюмжинова

Временная администрация обнаружила признаки вывода активов из негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный», принадлежащего президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).
«В ходе реализации своих полномочий [временная администрация] установила обстоятельства, которые дают основания полагать наличие признаков совершения действий, направленных на вывод активов фонда», — говорится в сообщении. В ЦБ отметили, что передали эти сведения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и следственный департамент МВД. В ЦБ не уточнили подробностей о выводе средств из фонда.
Илюмжинов приобрел НПФ «Муниципальный» летом 2017 года. По его словам, он рассчитывал объединить на базе «Муниципального» несколько негосударственных пенсионных фондов, чтобы «не потерялись деньги пенсионеров». Тогда на сайте фонда главу ФИДЕ представляли как председателя совета НПФ. В отчетности ЦБ говорилось, что участниками фонда по итогам 2017-го стали свыше 12 тыс. человек, активы составили 200,9 млн руб., пенсионные резервы — 70 млн руб.
В апреле Центробанк аннулировал лицензию «Муниципального» на пенсионное обеспечение и страхование из-за нарушения требований к распространению, предоставлению и раскрытию информации, а также неисполнения предписаний ЦБ. Тогда же фонду назначили временную администрацию.