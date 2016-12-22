ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,23 66,04 EUR Нал. 79,02 77,73 USD Бирж. 66,48 +0,21 EUR Бирж. 78,05 +0,01 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6733,20 +319,70 IMOEX 2418,70 +0,74% RTSI 1144,02 +0,30% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26752,67 +0,36% Nasdaq 8023,77 -0,06%
ЦБ выявил признаки вывода активов из НПФ Кирсана Илюмжинова
Лента новостей
В результате взрыва в Донецке пострадали два человека 19:02, Общество СМИ узнали об угрозе иска к заявившим об отравлении в ресторане Солсбери 18:59, Общество Мэй заявила о тупике в переговорах с ЕС по Brexit 18:47, Политика Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса 18:42, Общество В Германии осудят 94-летнего бывшего охранника концлагеря 18:42, Общество Как доказать, что вас обманули контрагенты 18:40, Строительство  Собянин назначил новое правительство Москвы 18:37, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 18:32, РБК и Microsoft Минфин решил законодательно ограничить наем родственников в ЦБ 18:28, Финансы ЦБ выявил признаки вывода активов из НПФ Кирсана Илюмжинова 18:19, Бизнес Как Ripple стала второй криптовалютой после биткоина 18:11, Крипто В Казани из-за пыток несовершеннолетних закрыли реабилитационный центр 18:03, Общество Памфилова посоветовала Тарасенко и Ищенко не участвовать в выборах 17:57, Политика СК возбудил дело против замначальника колонии в Оренбургской области 17:54, Общество The Guardian рассказала о секретном плане по вывозу Ассанжа в Россию 17:53, Политика «Роскосмос» пригласил на работу главу ЦНИИмаша 17:28, Общество Суд Киева разрешил начать заочное расследование в отношении Жириновского 17:21, Политика Как выглядят квартиры, которые продаются за 1 млрд руб. 17:10, Недвижимость Орешкин поддержал идею главы ВТБ об отказе от доллара 17:07, Экономика Суд взыскал с «Когалымавиа» 30 млн руб. по делу о крушении А321 в Египте 17:06, Общество Мультифокусные линзы: какие очки помогут забыть о возрастных изменениях 17:03, Партнерский материал СМИ назвали новый клуб капитана «Спартака» Дениса Глушакова 17:01, Спорт «Плохой фильм – тоже достижение»: Билл Мюррей говорит о жизни и карьере 16:55, Стиль Число погибших при крушении парома в Танзании достигло 136 человек 16:54, Общество Власти Чечни решили создать в республике международный майнинговый пул 16:51, Технологии и медиа Time показал обложку с матрешками в виде Трампа, Путина и Дерипаски 16:34, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 16:33, РБК и Schneider Electric Биткоин подорожал до $6,7 тыс.: что будет дальше 16:28, Крипто
ЦБ выявил признаки вывода активов из НПФ Кирсана Илюмжинова
Бизнес, 18:19
0
ЦБ выявил признаки вывода активов из НПФ Кирсана Илюмжинова

Временная администрация обнаружила признаки вывода активов из негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный», принадлежащего президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

«В ходе реализации своих полномочий [временная администрация] установила обстоятельства, которые дают основания полагать наличие признаков совершения действий, направленных на вывод активов фонда», — говорится в сообщении. В ЦБ отметили, что передали эти сведения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и следственный департамент МВД. В ЦБ не уточнили подробностей о выводе средств из фонда.

Илюмжинов приобрел НПФ «Муниципальный» летом 2017 года. По его словам, он рассчитывал объединить на базе «Муниципального» несколько негосударственных пенсионных фондов, чтобы «не потерялись деньги пенсионеров». Тогда на сайте фонда главу ФИДЕ представляли как председателя совета НПФ. В отчетности ЦБ говорилось, что участниками фонда по итогам 2017-го стали свыше 12 тыс. человек, активы составили 200,9 млн руб., пенсионные резервы — 70 млн руб.

ЦБ отозвал лицензию у НПФ Кирсана Илюмжинова
Финансы

В апреле Центробанк аннулировал лицензию «Муниципального» на пенсионное обеспечение и страхование из-за нарушения требований к распространению, предоставлению и раскрытию информации, а также неисполнения предписаний ЦБ. Тогда же фонду назначили временную администрацию.

Теги: Центробанк , НПФ , Кирсан Илюмжинов
Главное
Кремль назвал действия США «санкционной истерикой» Политика
Материалы по теме
Илюмжинов назвал политическим решение ФИДЕ отстранить его от должности Общество
ФИДЕ отстранила Илюмжинова от должности за нарушение этики Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter