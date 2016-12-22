В Казани из-за пыток несовершеннолетних закрыли реабилитационный центр

Кировский районный суд Казани постановил прекратить деятельность подросткового реабилитационного центра «Символ жизни» по оказанию услуг несовершеннолетним, после того как его воспитанники пожаловались на пытки и изнасилования. Об этом сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права» со ссылкой на прокуратуру Казани.

По словам правозащитников, один из воспитанников центра, 15-летний Д., рассказал, что его и других несовершеннолетних обливали «ледяной водой из шланга», заставляли молча сидеть на стуле, не двигаясь и смотря в одну точку. Кроме того, воспитанников связывали на несколько дней так, чтобы им приходилось вместе выполнять все действия.

Из-за действий сотрудников центра, подросток попытался покончить с собой, после чего было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. На сайте регионального управления Следственного комитета (СК) есть сообщения, подтверждающие, что ведомство ведет расследование в отношении ООО «Символ жизни».

В «Зоне права» со ссылкой на информацию СК заявили, что сотрудников центра подозревают также в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ст. 132 УК) и понуждении к таким действиям (ст. 133 УК).

По данным правозащитников, весной 2018 года 16-летнюю воспитанницу «Символа жизни» в качестве наказания привезли в другой реабилитационный центр — «Триумф», который также находится в Казани. «Там девочку заставили снять с себя одежду, оголив половые органы, и приседать перед взрослыми мужчинами», — сообщили в «Зоне права».

Юрист «Зоны права» Андрей Сучков, представляющий интересы потерпевшей стороны, в разговоре с РБК отметил, что суд постановил прекратить оказание услуг ООО «Символ жизни» только в отношении несовершеннолетних.

«Соответственно в отношении совершеннолетних они еще могут [работать]. Скорее всего такое решение принято, потому что были установлены именно факты противоправного отношения к несовершеннолетним, впоследствии, возможно, уголовное дело состоится как таковое. Сейчас идет расследование уголовного дела [по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства»], мы подключились. Ждем результатов следствия», — отметил он.

РБК направил запрос в Кировский районный суд Казани.