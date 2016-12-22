В Нью-Йорке при нападении на детский сад пострадали пять человек

В детском саду в Нью-Йорке пять человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате нападения с ножом. Об этом сообщили в местной полиции, передает телеканал NBC.



Как рассказал собеседник телеканала, среди пострадавших две девочки и один мальчик. Состояние одной из девочек врачи оценили как критическое. Также были ранены мужчина и женщина, которая работала в детском саду.



По данным полиции, нападение совершила 52-летняя женщина, которая с ранением левого запястья была обнаружена в подвале детсада. Она задержана и доставлена в полицию. Мотив нападения пока не известен. Также не установлено, была ли у этого детского сада лицензия.