«Ростех» с 2020 года начнет производство «умных» холодильников

«Ростех» с 2020 года планирует начать серийное производство «умной» бытовой электроники с применением технологий интернета вещей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Отмечается, что первым таким устройством, прототип которого создан специалистами завода «ПОЗиС» (входит в концерн «Техмаш»), станет холодильник, который сможет самостоятельно отслеживать наличие продуктов, их сроки годности и делать заказы в интернет-магазинах. В ближайшие месяцы модель выйдет на испытания.

Как заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, для серийного производства подобных устройств и других цифровых моделей завод реализует масштабный инвестиционный проект стоимостью 2 млрд руб.

«Технологии сегодня внедряются в разработках нашего завода «ПОЗиС», где создается линейка российской холодильной техники нового поколения — современной, качественной и относительно недорогой. За счет новинок предприятие планирует выйти с 2021 года на рекордные объемы поставок — порядка 600 тыс. устройств в год», — рассказал Чемезов.

Отмечается, что в настоящее время на заводе введены в эксплуатацию семь автоматических линий для изготовления элементов корпусов холодильников, благодаря чему ручной труд на предприятии сведен к минимуму, а производительность возросла в два раза.

В конце июня завод «ПОЗиС» в Зеленодольске начал серийное производство специальных холодильников для меховых изделий. «Ростех» заявил, что разработка представляет собой «полноценный аналог профессиональной шубной комнаты при меньших габаритах и лучшей эргономике». Холодильник, который получил название МХ-500 POZIS, может поддерживать влажность воздуха 50–70%. Он также оснащен микропроцессорным блоком управления с индикацией и регулировкой температуры от минус 10 градусов до плюс 8 градусов.