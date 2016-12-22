ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы «Фонбет»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против поисковой системы «Яндекс» из-за рекламы букмекерской конторы «Фонбет». Об этом сообщается на сайте УФАС.

Как отмечается, реклама «Фонбет» распространялась на главной странице поисковика во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и в записях лучших моментов, а также на сервисах «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Видео», «Яндекс.Телепрограмма» и «Яндекс.Новости». УФАС заявило, что это противоречит ч. 2, 3 ст. 27 закона «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 25 сентября.

В конце июня УФАС по Москве установило, что «Телеспорт», специализирующаяся на спортивном маркетинге, нарушила закон о рекламе. Отмечается, что компания незаконно размещала рекламу «Фонбет» во время трансляции футбольного матча.