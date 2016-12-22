СК объявил в международный розыск двух россиян из «Правого сектора»

Россия объявила в международный розыск братьев Руслана и Марлена Мисиратовых, которые были командирами украинского добровольческого корпуса «Правый сектор» (запрещена в России). Об этом сообщила РБК официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Заочно арестованы и объявлены в международный розыск граждане России, братья Руслан и Марлен Мисиратовы, обвиняемые в участии в деятельности экстремистской организации», — сказала она.
Петренко рассказала, что братья занимали должность командиров боевых подразделений «Правого сектора» с 2015 по 2017 год. В СК полагают, что они активно участвовали в боевых действиях, направленных против гражданского населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Кроме того, братья Мисиратовы принимали участие в «антироссийской акции» в Херсонской области, целью которой была блокада поставок продовольствия и других товаров в Крым и Севастополь, отметила представитель Следственного комитета.
Продовольственная блокада Крыма началась в 2015 году. Ее организаторами были лидеры запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» и депутаты Верховной рады Украины Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. Активисты блокировали контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом и препятствовали поставкам продуктов на полуостров из Украины. В 2016 году управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) потребовало от Украины начать расследовать случаи нарушения прав человека во время блокады Крыма. В ООН заявили, что участники акции незаконно взяли на себя функции правоохранительных органов и был зафиксирован ряд нарушений прав человека.