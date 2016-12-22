ЦБ аннулировал лицензии двух банков

Банк России выпустил приказы об аннулировании с 21 сентября лицензии на банковские операции у московского Гранд Инвест Банка, а также у волгоградского Михайловского Промжилстройбанка. В опубликованных ЦБ документах (1, 2) говорится, что решение принято в связи с тем, что акционеры банков приняли решение их ликвидировать.

Михайловский Промжилстройбанк расположен в городе Михайловка Волгоградской области. Обе организации были зарегистрированы ЦБ в 1994 году.

Михайловский Промжилстройбанк занимает 458-е место по размеру активов в российской банковской системе. Гранд Инвест Банк по размеру активов находится на 335-м месте.

В отчетности о финансовых результатах от 1 июля 2018 года, опубликованной на сайте ЦБ, говорится, что прибыль волгоградского банка составила 4,6 млн руб. по итогам первого полугодия. Собственные средства банка по стандарту «Базель III» по состоянию на ту же дату составляли 442,4 млн руб.

В свою очередь, Гранд Инвест Банк закончил полугодие с убытком в размере 7,6 млн руб. Его капитал на 1 июля составлял 2,2 млрд руб.