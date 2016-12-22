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Меч Скайуокера из «Звездных войн» продали на аукционе за $180 тыс.
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Меч Скайуокера из «Звездных войн» продали на аукционе за $180 тыс.
Общество, 10:48
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Меч Скайуокера из «Звездных войн» продали на аукционе за $180 тыс.

Световой меч персонажа Энакина Скайуокера из фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны: Месть ситхов» 2005 года был продан на аукционе Prop Store в Лондоне за £135,3 тыс. ($180 тыс). Об этом сообщается в Twitter аукционного дома.



Длина меча составляет 28 см, ширина — 7 см, высота — 5 см. Стартовая цена составила £50 тыс.

Как отмечается в сообщении, этот меч появлялся в кадре во многих эпизодах фильма. Также герой использовал его во время батальных сцен. Меч является копией оружия, которое использовал актер Марк Хэмилл в роли Скайуокера в оригинальной трилогии «Звездных войн». Меч был вручен в качестве благодарности хореографу и постановщику трюков со световым мечом Нику Гилларду от продюсеров фильмов после окончания съемок приквела. Всего на аукционе представили 600 лотов — реквизит, костюмы и предметы, связанные с телевидением и кинематографом.

«Звездные войны» — киноэпопея Джорджа Лукаса, состоит из оригинальной трилогии, выходившей в 1977–1983 годах и трилогии-приквела (1999–2005). В декабре 2019 года выйдет новая серия — «Эпизод IX».

Теги: Аукцион , «Звездные войны» , кинематограф
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