Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) в Уганде, где от этого заболевания скончались 11 человек. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Как отмечается в сообщении, распространение заболевания было зарегистрировано в шести из 77 округов стран. Новая вспышка ЛДР зафиксирована в округе Лянтонд на северо-западе Уганды, отметили в Ветеринарном управлении этого округа. Там от этого заболевания погибли 15 коров и 20 коз, а у более чем 200 коров были обнаружены признаки этой лихорадки. Из-за лихорадки долины Рифт введен карантин на фермах. В угандийской Ветеринарной службе объяснили, что вспышка лихорадки долины Рифт произошла на фоне ранее введенного карантина из-за заболеваний ящуром.

В Минздраве Уганды рассказали, что из-за ЛДР в стране за два месяца скончались 11 человек, а более 10 госпитализированы в тяжелом состоянии в клиники Лянтонда. Власти отметили, что нет свидетельств того, что причиной вспышки стали беженцы, которые прибыли в Уганду из Танзании и Руанды. Основной причиной распространения болезни считается рост популяции переносчиков этой лихорадки, в том числе зараженных комаров, из-за дождей и разлива рек. Также вспышка могла быть связана с тем, что люди ели мясо больных животных. Несколько продавцов такой продукции были арестованы.

Роспотребнадзор отмечает, что новые случаи появления лихорадки долины Рифт свидетельствуют о том, что в Уганде продолжается распространение этого заболевания и принятых властью мер недостаточно для его остановки. В качестве меры борьбы против лихорадки был усилен контроль за оборотом мяса, которое не проходило санитарную инспекцию. Роспотребнадзор призывает граждан России обратить внимание на эту информацию и учитывать ее во время планирования поездок.



Лихорадка долины Рифт — это геморрагическая вирусная инфекция. Она поражает в основном животных, но также ей могут заразиться люди при контакте с кровью или органами больного животного, а также при укусе инфицированных комаров. ЛДР не передается от человека к человеку.



У человека эта лихорадка может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой. К симптомам легкой формы относят в том числе лихорадочный синдром, болевой синдром в мышцах и суставов, светочувствительность, потерю аппетита. При в тяжелом течении болезни есть несколько ее форм, при которых, в том числе могут поражена сетчатка глаз, возможны сильные головные боли, потеря памяти, галлюцинации, кома, а также тяжелое поражение печени и внутренние кровотечения.