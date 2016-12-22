ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 65,72 EUR Нал. 78,78 77,38 USD Бирж. 66,26 -0,57 EUR Бирж. 78,04 +0,05 USD ЦБ. 66,47 -0,54 EUR ЦБ. 77,75 -0,61 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6550,10 +148,60 IMOEX 2400,89 -0,15% RTSI 1140,65 +0,58% Brent 78,75 -0,59% DJIA 26656,98 +0,95% Nasdaq 8028,23 +0,98%
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде
Лента новостей
Бывшего омского министра осудили за передачу земли под огороды 09:39, Общество Венесуэла объявила о применении криптовалюты в международных расчетах 09:26, Финансы Американские СМИ рассказали о модернизации Россией сверхмощных орудий 09:20, Технологии и медиа Китай и Индия инвестируют $485 млн в добычу золота в Забайкалье 09:17, Бизнес Калифорния ограничила использование пластиковых соломинок в ресторанах 08:45, Общество Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде 08:30, Общество Умер президент Вьетнама 08:13, Политика Телеканалы воспользовались правом увеличить рекламу в прайм-тайм 08:02, Технологии и медиа Коворкинг WeWork выйдет в Россию без помощи структур Бориса Минца 07:04, Бизнес СКР объявил в розыск бежавшего в США подрядчика «Роскосмоса» 07:00, Общество В Иркутской области с рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда 06:58, Общество При стрельбе в штате Нью-Йорк пострадали семь человек 06:25, Общество Хакеры вредили компаниям вдвое реже их собственных сотрудников 06:00, Технологии и медиа Минобороны за неделю засекло 13 самолетов-разведчиков у границ России 05:58, Политика Пользователи столкнулись с глобальным сбоем в работе Facebook 05:35, Технологии и медиа Главного энергетика Китая заподозрили в коррупции 05:15, Политика Пранкерам Вовану и Лексусу запретили въезд на Украину 04:59, Политика Трамп выступит в Совбезе ООН по теме оружия массового поражения 04:28, Политика Порошенко заявил о захлебнувшемся плане «Русская весна» в Донбассе 03:49, Политика СМИ узнали о возможной заморозке ставки отчислений в Фонд дольщиков 03:32, Экономика Кадыров обратится к Кудрину за помощью в ликвидации недостроев в Чечне 02:59, Бизнес Порошенко лишился титула почетного гражданина Вероны 02:29, Политика Sky News узнал о новых британских кибервойсках для противодействия России 02:10, Политика Очередная часть фильма «Елки» станет последней 01:54, Технологии и медиа В Петрозаводске задержали подозреваемого в убийстве двух девушек 01:24, Общество Украина решила ввести санкции против химкомпаний из-за работы в Крыму 01:05, Политика Более 40 человек погибли при крушении парома на крупнейшем озере в Африке 00:45, Общество Минобороны обосновало подлинность данных о сбившей ​Boeing MH17 ракете 00:11, Политика
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде
Общество, 08:30
0
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Уганде

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) в Уганде, где от этого заболевания скончались 11 человек. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Как отмечается в сообщении, распространение заболевания было зарегистрировано в шести из 77 округов стран. Новая вспышка ЛДР зафиксирована в округе Лянтонд на северо-западе Уганды, отметили в Ветеринарном управлении этого округа. Там от этого заболевания погибли 15 коров и 20 коз, а у более чем 200 коров были обнаружены признаки этой лихорадки. Из-за лихорадки долины Рифт введен карантин на фермах. В угандийской Ветеринарной службе объяснили, что вспышка лихорадки долины Рифт произошла на фоне ранее введенного карантина из-за заболеваний ящуром.

В Минздраве Уганды рассказали, что из-за ЛДР в стране за два месяца скончались 11 человек, а более 10 госпитализированы в тяжелом состоянии в клиники Лянтонда. Власти отметили, что нет свидетельств того, что причиной вспышки стали беженцы, которые прибыли в Уганду из Танзании и Руанды. Основной причиной распространения болезни считается рост популяции переносчиков этой лихорадки, в том числе зараженных комаров, из-за дождей и разлива рек. Также вспышка могла быть связана с тем, что люди ели мясо больных животных. Несколько продавцов такой продукции были арестованы.

Роспотребнадзор отмечает, что новые случаи появления лихорадки долины Рифт свидетельствуют о том, что в Уганде продолжается распространение этого заболевания и принятых властью мер недостаточно для его остановки. В качестве меры борьбы против лихорадки был усилен контроль за оборотом мяса, которое не проходило санитарную инспекцию. Роспотребнадзор призывает граждан России обратить внимание на эту информацию и учитывать ее во время планирования поездок.

Лихорадка долины Рифт — это геморрагическая вирусная инфекция. Она поражает в основном животных, но также ей могут заразиться люди при контакте с кровью или органами больного животного, а также при укусе инфицированных комаров. ЛДР не передается от человека к человеку.

У человека эта лихорадка может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой. К симптомам легкой формы относят в том числе лихорадочный синдром, болевой синдром в мышцах и суставов, светочувствительность, потерю аппетита. При в тяжелом течении болезни есть несколько ее форм, при которых, в том числе могут поражена сетчатка глаз, возможны сильные головные боли, потеря памяти, галлюцинации, кома, а также тяжелое поражение печени и внутренние кровотечения.

Теги: Роспотребнадзор , заболевание , Уганда
Главное
СКР объявил в розыск бежавшего в США подрядчика «Роскосмоса» Общество
Материалы по теме
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках легионеллеза в Европе Общество
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter