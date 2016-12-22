Трамп выступит в Совбезе ООН по теме оружия массового поражения

Президент США Дональд Трамп 26 сентября выступит в Совете безопасности ООН по теме нераспространения оружия массового поражения. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, выступления высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.

24 сентября Трамп выступит на мероприятии, которое будет посвящено борьбе с наркотиками, после чего вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в рамках ужина будет принимать участников Генассамблеи.

25 сентября Трамп выступит с речью на ГА ООН, а также проведет переговоры с Гутеррешем. На следующий день американский президент выступит в Совбезе ООН по теме оружия массового поражения.

Кроме того, Трамп на полях ГА ООН проведет ряд двусторонних встреч с лидерами нескольких стран. К настоящему моменту уже подтверждены встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, главой японского правительства Синдзо Абэ, израильским премьером Биньямином Нетаньяху, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.