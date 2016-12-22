Порошенко лишился титула почетного гражданина Вероны

Власти итальянского города Верона приняли решение лишить президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города. Об этом сообщает Sputnik Italia.

Соответствующее решение, как отмечает агентство, принял муниципалитет Вероны.

«Решение об отмене вступает в силу немедленно», — заявил член городского совета Вито Коменсини.

Звание почетного гражданина Вероны было присуждено Порошенко в мае 2016 года в знак признательности за возвращение 17 шедевров, найденных на территории Украины, которые были украденных из музея Кастельвеккьо в Вероне. Идею о присуждении звания тогда озвучил мэр Вероны Флавио Тоси. Также он высказался за развитие сотрудничества с Киевом.

Решение городского совета Вероны дать Порошенко титул почетного гражданина встретило недоразумение и протесты со стороны граждан и общественных организаций в регионе Венето. Они упрекали Тоси в спешке и поверхностности. Кроме того, они критиковали украинские власти за действия в Донбассе.​